Cosa farò da grande? Professionisti e aziende del territorio sono stati i protagonisti all’istituto comprensivo di Casalbuttano, in un’iniziativa voluta fortemente dal sindaco Paolo Bandera.

“Il progetto si chiama Le aziende tornano a scuola” ha illustrato il sindaco. “L’istituto comprensivo quando l’ho proposto è stato rapido e disponibile nell’acconsentire a questa collaborazione. L’intenzione è quella di mettere in relazione il mondo del lavoro con il mondo della scuola, in un’ottica di reciproca conoscenza. I ragazzi, nell’ambito del loro percorso di scelta, che faranno negli anni prossimi, saranno così a conoscenza di quali sono le realtà che operano sul territorio. Dopo un incontro con le aziende, svoltosi nei gironi scorsi, stamattina a scuola sono venuti a spiegare il loro percorso professionale i commercianti, i professionisti e gli artigiani”.

Le classi coinvolte sono state le due terze medie, come ha spiegato Chiara Rossetti responsabile del progetto formativo: “Sono state coinvolte la terza A e la terza B della nostra scuola. È stato suddiviso su più giornate, nella prima parte del progetto i ragazzi hanno potuto visitare alcune aziende del territorio, l’azienda zoo gamma e l’azienda Toninelli. Oggi invece c’è stato l’incontro qui a scuola con alcuni professionisti, che fan parte del territorio, i ragazzi sono stati molto contenti” ha concluso.

Silvia Galli

