Tre giorni in cui i pendoalri devono armarsi di pazienza: sono quelli tra oggi e mercoledi, per le ispezioni disposte dall’Anas sul ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro. Una serie di ispezioni strutturali che pongono inevitabilmente degli interrogativi sulla stabilità della infrastruttura su cui come è noto è già previsto un maxi intervento di consolidamento affidato all’impresa Beltrami, che sarebbe già dovuto partire e che invece è stato rimandato.

Le ispezioni dei tecnici sono inizate questa mattina e si concluderanno mercoledì pomeriggio, continuando senza interruzione anche nelle ore notturne. Di giorno saranno i movieri a regolare il senso unico alternato mentre tra le 19.30 e le 6.30 funzioneranno semafori temporizzati.

