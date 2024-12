Martedì 3 Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, una delegazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona, composta dalla Presidente Flavia Tozzi, il Consigliere Regionale Mimmo Iuzzolino e i soci Daniele Signore e Michele Frosi, accompagnato dal suo cane guida Eminem, incontrerà Luca Zanacchi, Assessore con delega a commercio, mobilità, sport del Comune di Cremona, per segnalare le criticità incontrate ogni giorno da persone non vedenti o ipovedenti nel muoversi nelle vie della città di Cremona.

