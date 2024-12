Sono 3.017 gli interventi effettuati dall’inizio dell’anno dai Vigili del Fuoco di Cremona e dai loro distaccamenti, di Crema e Piadena-Drizzona: questi i dati resi noti dal comando provinciale in vista della Festività della patrona, Santa Barbara, che sarà celebrata mercoledì 4 dicembre alle 10.30, presso la sede di via Nazario Sauro, con una messa officiata dal vescovo Antonio Napolioni.

A tracciare il bilancio, il comandante Michele Castore. Del totale degli interventi messi in campo, sono stati seguiti 380 incendi, 625 soccorsi a persona, 341 incidenti stradali, 291 interventi per danni d’acqua, 192 interventi per dissesti statici, 8 interventi per Emergenza di Protezione Civile, 945 interventi vari (fughe di gas, ricerche di persone, recupero animali, alberi pericolanti, ecc.).

Molto anche il lavoro nell’ambito della prevenzione incendi, con 975 provvedimenti totali, tra cui 184 valutazioni progetto, 239 Scia (Segnalazioni Certificazione Inizio Attività), 27 fascicoli di Polizia Giudiziaria (per reati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e ad attività di soccorso), circa 338 servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni pubbliche (teatri, stadi, attività di spettacolo). Durante l’anno, il comando ha formato oltre 497 addetti all’emergenza, attraverso 33 corsi antincendio organizzati dal Comando.

IL REPORT DEGLI INTERVENTI

