Ammontano a oltre 183 milioni di euro i fondi stanziati da Regione Lombardia a circa 25.000 aziende agricole con l’Anticipo PAC 2024. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. I fondi erogati, relativi alla sola ‘Domanda Unica’, per la provincia di Cremona sono 18.000.000 di euro e riguardano 2.549 aziende del territorio.

“Il provvedimento – dichiara Beduschi – è, come sempre, molto atteso dal settore perché offre alle imprese agricole preziose risorse, fondamentali per il loro funzionamento. Ancora una volta e pur con le difficoltà dovute a nuove regole comunitarie intervenute, l’Organismo Pagatore Regionale ha confermato di saper svolgere un compito delicato e complesso in modo efficiente e nel rispetto delle scadenze previste”.

I contributi erogati da Regione Lombardia per quest’anno sono classificabili in 138 milioni di euro relativi alla Domanda Unica pagata a oltre 23.000 aziende, cui si sommano 45 milioni pagati a oltre 8.000 domande relativi a PSR 2014/2022 e 2023/2027, per un totale di circa 31.000 domande processate in totale.

“Con i pagamenti dell’anticipo PAC – conclude l’assessore Beduschi – il settore primario lombardo, anche in un momento congiunturale difficile, può contare su fondi certi da investire in programmazione delle attività, guardando al mercato nel segno dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità, per continuare a fare della Lombardia la culla dell’agricoltura nazionale”.

Nel dettaglio i fondi erogati, relativi alla sola ‘Domanda Unica’, suddivisi per provincia.

– Bergamo: 7.812.000 euro / 2.419 aziende;

– Brescia: 20.826.000 euro / 5.536 aziende;

– Como: 1.512.000 euro / 495 aziende;

– Cremona: 18.000.000 euro / 2.549 aziende;

– Lecco: 735.260 euro / 301 aziende;

– Lodi: 7.500.000 euro / 844 aziende;

– Monza e Brianza: 1.033.000 euro / 257 aziende;

– Milano: 11.988.000 euro / 1.417 aziende;

– Mantova: 22.443.000 euro / 4.822 aziende;

– Pavia: 40.536.000 / 3.558 aziende;

– Sondrio: 3.642.380 euro / 860 aziende;

– Varese: 759.256 euro / 326 aziende;

– Sede legale fuori regione: 1.396.000 euro / 253 aziende.

