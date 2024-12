Presentato il bilancio di previsione in consiglio comunale a Cremona dall’assessore Francesca Romagnoli. Sono aumentate “Alcune delle aliquote Imu per adeguarle in base al decreto ministeriale che è uscito a settembre e che ci impone appunto una abolizione di alcune delle agevolazioni che erano in essere prima”. L’assessore ha continuato dicendo che “I cremonesi non dovranno fare dei sacrifici, l’aliquota Irpef rimane invariata. Rimangono invariate quasi tutte le tariffe, ad eccezione appunto di 3 o 4 casistiche dell’Imu e ad eccezione di alcuni servizi cimiteriali che vengono adeguati, qualcuno non è più è stato adeguato. Abbiamo cercato di salvaguardare tutto il discorso della vicinanza e della prossimità dei servizi, delle scuole, delle mense”.

I settori che ne risentiranno di più sono sport, cultura ed eventi anche se poi tutto è in divenire, perché potrebbero arrivare fondi aggiuntivi anche attraverso bandi, non verranno toccati invece come più volte ripetuto nell’intervento il welfare e l’istruzione, la manutenzione strade, tutto quello che riguarda l’edilizia grazie ai fondi del PNRR e la riqualificazione urbana.

Il servizio di Silvia Galli

