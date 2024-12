Oltre 140 imprenditori e professionisti di tutta la provincia di Cremona si sono riuniti ieri sera al Cookies Restaurant & Bar di Cremona, per il Cocktail Talk di Natale, un appuntamento organizzato da Confcommercio e moderato da Andrea Marchesi di Radio Deejay. La serata ha segnato l’avvio delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’associazione, che si festeggerà nel 2025.

Il bilancio del 2024, presentato dal Vice Presidente Vicario Marco Stanga, ha messo in luce risultati significativi:

· 1,5 milioni di euro destinati alle aziende attraverso bandi;

· 2.500 ore di formazione erogate, con 1.696 partecipanti;

· Oltre 1.500 imprese e professionisti associati, per un fatturato complessivo di 2,3 miliardi di euro.

Il Direttore Generale Stefano Anceschi ha annunciato le novità per il 2025, tra cui una quota associativa speciale di 80 euro per i nuovi soci, in onore dell’importante anniversario. Tra i tanti progetti in programma:

· CITIES, per migliorare servizi, vivibilità, sicurezza e attrattività, contrastando la desertificazione commerciale;

· SPIN – Spinta Digitale, uno sportello che aiuterà le imprese a sfruttare le opportunità delle nuove tecnologie.

Durante l’evento, spazio anche per le testimonianze di alcuni soci che hanno raccontato i benefici ottenuti grazie ai servizi di Confcommercio:

· Marco Malinverno, del Ristorante La Crepa di Isola Dovarese, ha evidenziato le opportunità derivanti dai bandi;

· Giovanni Sala Danna, del Gruppo Bossoni, ha lodato l’assistenza ricevuta per l’implementazione di progetti di Welfare Aziendale;

· Paolo Pastori, di C2 Group, ha raccontato come la formazione per i dipendenti abbia rappresentato un’importante occasione di crescita.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stata la premiazione di Marco Boni, titolare della MBM di Soresina, associato a Confcommercio da oltre 60 anni, a testimonianza dell’importanza dei legami di lunga durata con l’associazione.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento, il Presidente Andrea Badioni ha commentato: “Nessuno deve rimanere indietro, diceva il nostro presidente nazionale Sangalli durante la pandemia. Noi abbiamo sposato questo motto e lo applichiamo ogni giorno. Stasera siamo qui non solo per gli auguri di Natale, ma anche per ribadire il nostro saper fare sistema e crescere assieme. Confcommercio Provincia di Cremona non è solo un insieme di imprese, ma una comunità di persone che condividono valori e obiettivi comuni.”

