Lorenzo Barbieri, 34 anni, cremonese doc, aprirà il suo ristorante in via Manzoni a Cremona a metà dicembre. Con lui una brigata di 5 giovani con esperienza nel campo. Un sogno per Lorenzo, che lavora da tantissimi anni nel campo della ristorazione, che finalmente si realizza.

“Il locale si chiama Il Ginkgo, come la pianta Ginko Biloba, è una pianta benefica che porta fortuna nella cultura asiatica”, ha spiegato il giovane chef. Aprirò il ristorante a metà di dicembre, ho pensato bene di acquisire più esperienze possibili fuori Cremona, per poi riportarle nella mia città, nel mio territorio”.

Tante le esperienze accumulate in questi anni: a Londra, dove Lorenzo rimane per un anno, quindi a Como dove si appassiona all’alta cucina. Ma la vera svolta è nel 2011 quando viene chiamato dallo chef stellato Andrea Berton nientemeno che a ‘Il ristorante Trussardi alla Scala’, due stelle Michelin, dove rimane fino al 2019, diventando ‘sous chef’ di Roberto Conti.

Nella sua carriera, ha lavorato oltre che con Berton e Conti, anche con Luigi Taglienti e ha collaborato con nomi del calibro di Alex Atala e Antonino Cannavacciuolo, oltre ad aver cucinato diverse volte per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker direttamente a casa loro in occasione di cene private.

Dal ‘Trussardi’, nel 2019 insieme allo chef Conti riparte per una nuova avventura al ‘Grand Hotel de la Ville’ della famiglia Barilla. Nel 2020 scoppia la pandemia e per la ristorazione sono anni difficili e Lorenzo a quel punto inizia a riflettere sulla sua già importante esperienza, ma con la prospettiva del suo futuro con l’intenzione di realizzare qualcosa di suo, nella sua città natale.

La cucina di Lorenzo sarà un mix tra tradizione e innovazione. Ora è emozionato per questa nuova avventura, un sogno per il giovane chef che si avvera. “È la mia vita, mi piace, è la mia passione, mi è sempre piaciuto farlo dall’età di 16 anni che lo faccio. Sì, sono molto emozionato”.

Silvia Galli



