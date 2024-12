Festeggiati in Sala Quadri del Comune i 160 anni di fondazione del Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Cremona. Accanto alla presidente Loredana Uberti, il direttore sanitario del comitato, professor Daniele Generali, il sindaco Andrea Virgilio e il vice presidente del comitato regionale Walter Riva.

Una cerimonia molto partecipata durante la quale sono stati ricordati la storia e i valori della Croce Rossa, le cui origini risalgono al 1859 quando nel corso della 2° Guerra di Indipendenza il cittadino svizzero Jean Henry Dunant, arrivato a Castiglione delle Stiviere per incontrare Napoleone III, si imbatte nella carneficina successiva alla battaglia di Solferino, una delle più sanguinose dei XIX secolo, dove si scontrarono 300mila soldati appartenenti a tre eserciti (francese, sardo-piemontese e austriaco) e 100mila circa morirono o rimasero feriti. Dunant rimase molto colpito e da lì nacque l’idea di creare una squadra di infermieri volontari preparati, il cui operato potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa.

Il Comitato di Cremona fu il terzo a costituirsi in Italia, il 4 dicembre 1864 e da allora porta avanti la propria missione di assistenza verso chi è in difficoltà. Come ha ricordato la presidente Loredana Uberti: “Mi ricordare il passaggio di un libro che riporte le parole di un medico tedesco che lavorava per i nazisti ma che aiutò tantissimi prigioneri, e per questo venne eliminato: ‘ A prescndere da razze e religioni, l’obiettivo supremo è la pace tra i popoli’. Ecco, il principio di umanità è quello che ci guida facendoci superare ostacoli, differenze di vedute, egoismi e momenti di scoraggiamento. Giornate come questa sono anche occasioni per ricordare ai giovani valori he oggi sembrano dimenticati o scomodi”. “Siamo dovunque” ha aggiunto Riva, riferendosi ai tanti scenari di guerra ma anche le catastrofi natuali sempre più frequenti dove opera la Croce Rossa, secondo i principi di neutralità e imarzialità.

Al termine sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai volontari in servizio da 15, 25, 35 e 50 anni.

Ospiti della cerimonia, oltre alle autorità militari, i direttore generale dell’Asst Cremona Ezio Belleri, il presidente della Provincia Roberto Mariani, il Prefetto Antonio Giannelli, il Questore Ottavo Aragona.

