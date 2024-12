Nei campi di via Ca’ del Binda a Cremona, ecco l’agricoltura del futuro. Un terreno di due ettari è stato mappato nel pomeriggio con un macchina agricola autonoma, un trattore, senza nessun uomo a bordo, comandato da remoto. Un pezzo di alta ingegneria e che sembra uscito dal futuro e invece è realtà: i lavori sono stati fatti in piena autonomia con un sistema robotico, ovvero si tratta dispositivi meccatronici, mobili, totalmente autonomi, programmati per raccogliere ed elaborare dati, “prendere decisioni” e compiere operazioni specifiche senza la supervisione di alcun operatore.

© Riproduzione riservata