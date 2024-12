Torna anche quest’anno la Mostra dei Mostra Presepi nel Refettorio della Chiesa di San Pietro a Cremona, arrivata alla sua tredicesima edizione. Oltre cinquanta opere esposte inedite realizzate da artisti cremonesi e dai soci dell’Associazione amici del presepio.

L’inaugurazione sarà sabato alle 14.30 con un momento di riflessione presieduto don Antonio Bandirali alla presenza i soci dell’Associazione Amici del Presepio Sede di Cremona che hanno allestito e alcune istituzioni.

Alcuni lavori sono esposti nella Chiesa di Santa Rita, altri a Palazzo Comunale: presepi realizzati con radici di ulivo secolari da Salvatore Olivadese e un presepe popolare realizzato da Claudio Solani, un grande presepe palestinese di Giorgio Palanca, un presepe che rappresenta il Duomo di Cremona di Sandro Pasini e un presepe realizzato con materiale di recupero da Fausto Girelli.

La mostra realizzata dalla Sede Aiap di Cremona nel Refettorio è aperta sabato dalle 15 alle 18, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, Natale e 1 gennaio, 23-24 27 dicembre dalle 15.30 alle 18. Per visite fuori orario tel 3463091505 cremona.presepi@libero.it. In Palazzo Comunale l’esposizione è aperta dal lunedi al sabato dalle 9 alle 18. Per visite fuori orario per gruppi e scuole tel 3463091505 email cremona.presepi@libero.it

