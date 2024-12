Il nuovo “Centro riabilitativo e ricreativo Sinapsi CR2” nel parco del Morbasco a Cremona è stato teatro di un sopralluogo e visita di alcuni studenti del Politecnico di Milano, con il professor Marco Imperadori. Un progetto promosso dalla Fondazione Occhi Azzurri Onlus con lo scopo di fornire sostegno alle famiglie con bambini disabili, offrendo loro possibilità riabilitative e spazi ricreativi per tutta la città. Non solo un importante aiuto concreto per chi è in difficoltà ma anche una struttura costruita con la più moderna e tecnologica avanguardia di materiali innovativi (“si può anche smontare” dice Imperadori) che punta a esportare il progetto ben oltre il confine cremonese. Come ribadisce Filippo Ruvioli della Fondazione Occhi Azzurri: ” Il centro sta facendo davvero qualcosa di buono e andare oltre il territorio significa poter aiutare molte altre persone anche con l’idea del progetto stesso”.

