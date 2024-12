Ha avuto luogo oggi, alla caserma S. Barbara di Milano, il passaggio di consegne al Raggruppamento “Lombardia Trentino-Alto Adige” dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Dopo circa sette mesi di impiego operativo, il Colonnello Massimiliano Ferraresi, Comandante del 3° Reggimento artiglieria terrestre da montagna, ha ceduto il comando al Colonnello Roberto Spampanato, Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona.

Gli artiglieri della Brigata Alpina “Julia” lasciano ai guastatori della 132^ Brigata Corazzata “Ariete” un Raggruppamento che si estende dal Brennero fino ad arrivare a Milano. Il mandato prevede la conduzione di attività di controllo e pattugliamento del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili.

L’Esercito assicura il proprio contribuito per garantire la difesa dei cittadini in un contesto di sicurezza attraverso l’esecuzione di azioni statiche e dinamiche, messe in atto per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali con l’impiego di dispositivi reattivi, visibili e flessibili. Tra gli obiettivi da presidiare si annoverano aree urbane di interesse storico e culturale, sedi diplomatiche, luoghi di culto, stazioni ferroviarie ed aeroporti in risposta alle esigenze espresse dai Prefetti in stretta collaborazione con le amministrazioni locali.

