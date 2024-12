Un’esposizione mediatica importante per Cremona che, in questi giorni, è set (o meglio “LOCHESCION” come dice e scrive lui di solito) delle riprese di una puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Lo chef si aggira con la produzione -numerosissima- in giro per il centro città che è blindato per le riprese tra esterne ed interne dei quattro ristoranti in sfida. I nomi girano (ed è evidente dato che la troupe è ben visibile in centro città e fuori dai locali) ma conferme da parte dei diretti interessati o della produzione non ce ne sono. Sui social Borghese è scatenato in questi giorni: prima le ricette con le sciure cremonesi, poi un giro lungo Po e poi un video con degli studenti in Piazza del Comune. E proprio qui venerdì mattina nuovo avvistamento per Alessandro: chi dei ristoranti cremonesi vincerà la puntata? In attesa di scoprirlo, Alessandro Borghese di certo ha apprezzato la nostra città e le sue prelibatezze. Per lui “shopping” dolce alla Pasticceria Lanfranchi (che ha postato sul suo account Instagram) di dolcetti e prelibatezze per lui e famiglia.

