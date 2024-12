Incidente, verso le 18, in via Fustagno a Castelleone. A scontrarsi sono state due auto, che poi sono uscite di strada. Una, in particolare, una Range Rover, ha finito la sua corsa in un campo. A bordo c’era una coppia, lui di 38 e lei di 24 anni incinta. La ragazza è stata trasportata in ospedale a Cremona, mentre per lui, in condizioni più serie, è intervenuto l’elisoccorso.

Il 38enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ferite lievi, invece, per una 52enne che era al volante dell’altra auto, una Kia. Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Cremona che si sono occupati dei rilievi e che dovranno stabilire la dinamica.

© Riproduzione riservata