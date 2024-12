Chiara Moretti, allieva della classe V C del Liceo Scientifico “G. Aselli”, è la vincitrice del Premio Gjika per l’anno scolastico 2024-2025 per i meriti conseguiti nel 2023/2024. La cerimonia per il conferimento del riconoscimento si è tenuta questa mattina nell’aula magna dell’Istituto di via Palestro, presenti l’Assessore all’Istruzione Roberta Mozzi, il Dirigente Scolastico Alberto Ferrari, la madre dell’istitutore del premio Urani Borodani e il Direttore del Settore Politiche Educative e Istruzione Silvia Bardelli. Sono intervenuti i compagni e le compagne di classe della premiata, i genitori e i professori Gregori e Barbieri.

Il Dirigente Ferrari ha introdotto la cerimonia ringraziando per l’iniziativa che è divenuta una piacevole ricorrenza per il proprio istituto.

Quest’anno non è stato possibile il collegamento dagli Stati Uniti dell’istitutore del premio Tolian Apostol Gjika, ha parlato in sua vece la madre ricordando con calore la storia di accoglienza nei confronti della propria famiglia e il percorso scolastico di successo dei suoi tre figli al Liceo Aselli. Ha sottolineato come l’alleanza tra scuola, famiglia e comunità sia determinante per la riuscita nella propria vita e, con riferimento alle materie oggetto di valutazione per l’assegnazione del premio, ha concluso dicendo che “la matematica è il linguaggio dell’universo e le lingue sono un ponte tra le persone”.

L’Assessore Roberta Mozzi ha lodato le occasioni come questo premio, che permettono di far emergere l’importanza della scuola, che costituisce un valore aggiunto nell’esperienza di vita dei ragazzi per la trasmissione di valori e di passione, per l’accompagnamento che può dare nello sviluppare le proprie capacità e i propri sogni, quando sono presenti la determinazione e i giusti stimoli.

Infine è intervenuta la vincitrice ringraziando i genitori, i professori e la scuola e la famiglia che ha istituito il premio.

Il Premio Gjika è stato istituito nel 2016 per volontà di Tolian Apostol Gjika, ex allievo del Liceo Scientifico “G. Aselli”, ed è destinato ad uno studente che, in sede di votazioni finali della classe quarta, abbia conseguito la migliore media in inglese, matematica e italiano.

Ogni anno l’Amministrazione comunale, su proposta del dirigente scolastico e della commissione “Borse di studio – Diritto allo studio – Buoni libro” del Liceo Scientifico “G.Aselli”, assegna il premio allo studente in possesso dei requisiti richiesti attraverso il supporto amministrativo del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata