Squilli di inaugurazione per la mostra ‘Presepi nelle Mura 2024’ promossa dal Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, che inaugura Domenica 8 Dicembre alle 10.30 e che si potrà visitare fino al 19 Gennaio.

L’esposizione conta 120 natività di varie dimensioni, realizzati con varie tecniche, materiali e ricerche prospettiche da presepisti professionisti e amanti dell’arte di fare il presepe, hobbisti ma anche da bambini e scolaresche. A queste si aggiungono poi 9 miniature posizionate in una teca di vetro da cui si possono ammirare la precisione e la passione degli artisti per dettagli e particolari seppur nelle dimensioni mignon.

Un circuito alla scoperta dei molti Presepi esposti, provenienti da diverse zone dell’Emilia Romagna (tra cui Reggio Emilia e Parma) e della Lombardia, con in testa la provincia di Cremona, che si estende lungo cinque Casematte delle mura (dalla numero 1 alla 5), su una superficie complessiva di oltre 500 metri quadrati, all’interno della Cerchia muraria di via Boneschi.

Tra le Natività, alcune sono in movimento, altre hanno effetti luce-ombra e giorno-notte, altre ancora girano su se stesse in modo da potersi fare ammirare in tutta la loro bellezza; alcune sono realizzate all’interno di tronchi, altre in una grotta. Come quello con statue di dimensioni reali, ad altezza uomo. Presenti anche le scuole di Pizzighettone i cui alunni si sono impegnati per la

realizzazione di natività, sotto la guida degli insegnanti: la primaria di Pizzighettone ‘Edmondo de Amicis’ e l’asilo nido “ il Batuffolo “.

Nel pomeriggio della giornata inaugurale di Domenica 8 Dicembre, la rassegna sarà arricchita dalla presenza di uno zampognaro che intonerà le tipiche melodie natalizie che rieccheggeranno nelle mura e in centro storico.

Tra le novità di quest’anno promosse dal Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, l’evento tutto dedicato ai bambini in programma per Mercoledì 11 Dicembre, all’interno del Rivellino: ‘Santa Lucia e l’Asinello’ aspettano i bambini per il ritiro delle loro letterine.

Anche nelle festività natalizie, il Gruppo Volontari Mura promuove le classiche Visite Guidate alla scoperta delle Mura sabato, domenica e festivi (partenze ore 14.30 dall’Ufficio turistico di piazza D’Armi); in altri giorni e orari disponibilità di visite guidate alle mura e ai presepi per gruppi e scolaresche (su prenotazione).

