Un netto passo indietro rispetto ai due successi ottenuti contro Frosinone e Sudtirol. La Cremonese crolla allo Zini contro la Reggiana. Decidono la sfida le reti di Vergara nella prima frazione e di Vido nel finale.

Avvio shock di gara per la Cremo: Ravanelli sbaglia il rinvio, la palla arriva a Portanova che sulla destra entra in area di rigore e mette dentro per Vergara che, tutto solo, batte Fulignati. Il primo accenno di reazione al 9′, con Bonazzoli che calcia al volo da fuori area, ma la palla termina la propria corsa di poco alta. Al 13’ proprio Bonazzoli chiede il cambio per un problema fisico, al suo posto Stroppa lancia De Luca. Al 18′ altro brivido allo Zini: grande azione della Reggiana che porta al gol di Portanova, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 37’ i grigiorossi perdono per infortunio anche Pickel, sostituito da Zanimacchia. Nel finale di primo tempo clamoroso errore di Ravanelli, Portanova tutto solo davanti a Fulignati prova un improbabile pallonetto e mette fuori.

Nella ripresa Stroppa prova a cambiare inerzia alla gara, inserendo Johnsen per Buonaiuto. Dopo due minuti cross dalla destra di Vazquez, colpo di testa debole di De Luca, Bardi blocca. Al 52′ traversone tagliato di Sernicola, Vazquez trova la deviazione di testa ma la sua incornata termina di poco a lato. Al 56′ contatto in area grigiorossa tra Portanova e Collocolo, il direttore di gara prima indica il dischetto assegnando il rigore alla Reggiana, poi, richiamato al Var, torna sui suoi passi, revocando il penalty. Al 59′ palla dentro di Johnsen, sul secondo palo Zanimacchia prova una conclusione volante, ma mette fuori. A poco più di 20 minuti dalla fine, Stroppa prova a cambiare modulo, passando al 4-4-2.

Con questa sconfitta la Cremonese resta a quota 24 punti, al quarto posto in coabitazione con il Bari. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 15 dicembre in trasferta contro il Cittadella.

Simone Guarnaccia

