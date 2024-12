Per la Vanoli arriva una bella e convincente vittoria nella sfida con Varese, diretta rivale nella lotta alla salvezza. Cremona ha finalmente trovato la reazione giusta e costruito nel terzo quarto, possesso dopo possesso, difesa dopo difesa, un vantaggio ben oltre la doppia cifra che ha indirizzato la partita senza dare tregua a una Openjobmetis smarrita. Finisce 78 a 60, con un Davis da 23 punti, il migliore a referto della partita.

Con tutti gli uomini a disposizione e per la prima volta ufficialmente con il 6+6, la Vanoli scende in campo al PalaRadi con Varese schierando in quintetto Willis, Davis, Conti, Drežnjak e Owens. Per coach Mandole Akobundu-Ehiogu, Gray, Sykes, Hands e Johnson.

Parte meglio Varese che mette a segno un primo allungo grazie a un parziale di 8 a 2, la Vanoli non lascia scappare gli avversari e, con una difesa attenta sotto canestro, blocca tutte le incursioni dell’Openjobmetis, portandosi in vantaggio con Drežnjak e una bomba di Corey Davis. Il quarto si chiude con la Vanoli in vantaggio 17 a 14 grazie a una tripla trasformata da Jones.

Secondo quarto in equilibrio con tanti errori per entrambe le squadre. Cremona avrebbe avuto l’opportunità di scappare, ma senza riuscire a dare continuità a quanto di buono costruito nel corso dei secondi 10′ di gioco, con un buon impatto sulla partita del solito Nikolic e un Owens sempre più convincente. Le squadre vanno al riposo sul 35 a 32.

In avvio di terzo, la Vanoli può contare su un Davis scatenato che in pochi minuti mette a segno due triple per il vantaggio in doppia cifra dei suoi. A quel punto Cremona sembra essersi scrollata di dosso i fantasmi e addirittura si esalta trascinata dai suoi tiratori realizzando un parziale di 21 punti a 3 per il 56 a 35. La difesa biancoblu ha il merito di consentire soltanto 3 punti, una bomba di Alviti, nei primi 8′ di gioco, prima che Librizzi riesca a centrare di nuovo il canestro. Il terzo si chiude 58 a 40.

Energia e solidità difensiva anche in avvio di quarto. Varese non riesce a superare gli sbarramenti di Nikolic e compagni, perdendo molti palloni, dall’altra parte del campo Davis e Willis sono invece incontenibili. A meno di 3′ dalla sirena, quando i punti che separano le due squadre sono 18, Varese prova a rimettere pressione a Cremona, rosicchiando qualche punto, ma non c’è più nulla da fare, e finalmente il PalaRadi può gioire con la prima vittoria in casa in campionato. Alla sirena il tabellone recita 78 a 60 e si scatena il boato dei 2400 spettatori del PalaRadi.

Serata da ricordare per Corey Davis che sigla 23 punti e 7 assist, eguagliando la sua migliore prestazione stagionale, benissimo anche Willis autore di 14 punti e 8 rimbalzi, 13 ne mette Nikolic.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata