Incidente nella tarda mattinata di domenica a Pieve San Giacomo, dove due auto si sono scontrate frontalmente, all’incrocio tra la via Postumia e la Sp33.

Una delle due, una Mercedes, con a bordo una coppia di 50enni e la figlia di 14 anni, viaggiava verso Pieve San Giacomo, quando è entrata in collisione con l’altra, una Opel Corsa, che procedeva in direzione Cicognolo con nell’abitacolo un 30enne al volante e due passeggeri entrambi di 32 anni. La Mercedes ha terminato la propria corsa contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi. I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri di Sospiro, intervenuti insieme ai colleghi di Gussola, che si sono occupati di gestire la viabilità.

I sei feriti, tutti residenti in provincia di Cremona, sono stati trasportati all’ospedale Maggiore in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, pare che la Mercedes non si sia fermata allo stop, andando a scontrarsi con l’altra vettura.

Laura Bosio

