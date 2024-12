L’ufficio postale di via Verdi a Cremona ospita da oggi a sabato 14 dicembre la mostra filatelica itinerante dedicata al mondo di Winx Club che, nei prossimi mesi, farà tappa in altre regioni.

L’idea segue l’emissione del francobollo emesso il 31 agosto scorso, la cui vignetta raffigura i personaggi della saga fantasy moderna che ha come protagoniste Bloom, Flora, Stella, Tecna, Musa e Aisha festeggiando i venti anni di produzione.

La prima serie delle magiche eroine nate dalla fantasia e dal talento di Iginio Straffi, fin dagli esordi ha spiccato il volo per raggiungere tutto il mondo. Le fate sono cresciute, hanno saputo reinventarsi, stare al passo con i tempi se non addirittura anticiparli, conquistando diverse generazioni di bambini.

Al termine della presentazione inaugurale si è svolta una cerimonia di bollatura con lo speciale annullo dedicato alla mostra alla presenza dei rappresentanti aziendali.

L’esposizione sarà visitabile al pubblico negli orari di apertura dell’ufficio postale di via Verdi, dove nell’occasione saranno in vendita anche gli annulli speciali e tutti i prodotti filatelici a tema come ad esempio cartoline, tessere e folder.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.

