Fiaccolata di San Nicola: i bimbi della Scuola Materna San Giovanni portano la Luce del S.Natale per le strade di Castelvetro. Con i genitori, i nonni e alcuni loro amici che già frequentano le elementari e sono tornati per l’occasione, sono partiti dal Sagrato della Chiesa di Croce e hanno sfilato in via Bernini ognuno con una fiaccola in mano a simboleggiare la Luce del Natale.

Ospite d’onore dell’evento, San Nicola, di cui ricorre la celebrazione proprio il 6 dicembre, che con il mantello rosso, la foltissima barba e il bastone pastorale accompagnato da Don Massimiliano ha seguito la lunga processione che ha visto una numerosissima partecipazione. E’ partita quindi dai bimbi guidati dalle loro maestre Barbara, Danila e Serena la canzone “Astro del ciel” che hanno cantato e i visi dei nonni e dei genitori hanno cominciato a rigarsi di lacrime di commozione.

Infine San Nicola, come è costume e tradizione, ha aspettato tutti i bimbi vicino all’altare per donare ad ognuno di loro un piccolo regalo che con grande felicità hanno subito mostrato ai loro genitori. La fiaccolata è partita da un’idea delle dott.sse Adriana De Leo ed Elena Brugnoni del Coordinamento Fism a cui appartiene la San Giovanni ed ispirata da una citazione di Benedetto XVI sul S.Natale che dice ”Celebrare Natale è manifestare la gioia, la novità, la luce che ha portato in tutta la nostra esistenza, per essere anche noi portatori della gioia, della vera novità, della luce di Dio agli altri”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da parte dello staff a Patrizia Beltrami, ad Andrea Sperzagni che ha assistito San Nicola, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile che hanno “protetto” i bimbi durante la processione e hanno svolto il loro servizio con partecipazione hanno reso possibile questa iniziativa.

© Riproduzione riservata