La Polizia di Stato di Cremona ha intensificato il contrasto all’immigrazione irregolare. In questi giorni gli agenti hanno rimpatriato un cittadino nigeriano responsabile del reato di tratta di schiavi, ed espulso con rimpatrio un albanese pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il nigeriano, dopo aver scontato una pena detentiva di 13 anni a seguito della sentenza di condanna della Corte d’Assise di Catania per i reati di alienazione e acquisto di schiavi e tratta e commercio di schiavi con l’aggravante dell’associazione per delinquere, al momento della scarcerazione è stato accompagnato dal personale della Questura presso il centro per rimpatri di Gorizia. Una volta ottenuto idoneo lasciapassare dalle autorità nigeriane, l’uomo è poi stato rimpatriato tramite volo charter diretto in Nigeria.

Gli agenti hanno poi rimpatriato coattivamente un cittadino albanese con numerosi precedenti penali e condanne definitive per reati riguardanti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trattenuto presso i locali della Questura per poi essere accompagnato presso la Frontiera di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su volo di rimpatrio per Tirana.

