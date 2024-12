Da domenica 15 dicembre entrerà in vigore l’orario invernale di Trenord, concordato con Regione Lombardia, che vedrà novità su alcune linee regionali e suburbane. L’offerta giornaliera salirà da 2270 a 2330 corse.

Per il territorio cremonese circoleranno due nuove corse sulla linea Milano-Codogno-Cremona; la numero 2159, con partenza da Milano Centrale alle 9.15 e arrivo a Cremona alle 10.23, e la numero 2168, con partenza da Cremona alle 12.30 e arrivo a Milano Centrale alle 13.40.

Anche nel 2025 le infrastrutture ferroviarie gestite da Rfi e Ferrovienord saranno interessate da significativi lavori di potenziamento che avranno l’obiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, ma potranno avere ripercussioni sulla circolazione.

I dettagli sul nuovo orario sono disponibili su trenord.it e sull’App.

In occasione del cambio orario, entreranno in servizio ulteriori treni nuovi, in particolare sulle linee che collegano Milano Cadorna con Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese Nord. Aumenteranno anche i nuovi convogli in servizio sui collegamenti Milano-Domodossola, Milano-Treviglio-Cremona e sulle linee non elettrificate del bacino pavese. Saliranno a 184 i treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni in Lombardia.

Sulla linea Milano-Treviglio-Cremona saliranno a 31 le corse effettuate da convogli monopiano Donizetti.

