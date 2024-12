Sono i primissimi in tutta Italia. Martedì mattina sono stati proclamati 5 nuovi ingegneri dell’agricoltura al Politecnico di Milano sede di Cremona. Si distinguono per rappresentare una nuova figura professionale che potrà sostenere l’esame di stato sia per l’albo dell’Ordine degli Ingegneri sia per l’albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

L’ingegnere dell’Agricoltura è infatti in grado di gestire aspetti complessi della produzione agricola e agro-industriale e di coniugare l’innovazione tecnologica in ambito agrario e delle produzioni animali con l’incremento del livello di sostenibilità e della sicurezza alimentare. I neolaureati vanno ad aggiungersi ai 10 che hanno conseguito il titolo nel 2024 per un totale di 15 ragazzi.

Grazie a una formazione multidisciplinare, che risponde ad un crescente bisogno formativo da parte del mondo del lavoro, questi laureati hanno le competenze tanto ricercate dalle aziende del settore che non aspettano il giorno della laurea per offrire loro un posto di lavoro, ma li assumono ancora prima della chiusura del loro percorso universitario.

Erogata nel contesto di eccellenza del Politecnico di Milano, che vanta prestigiose collaborazioni internazionali con altri istituti universitari, la Laurea Magistrale in Agricultural Engineering è stata attivata nell’anno accademico 2021/2022 come primo corso in Italia e rientra tra i pochi corsi al mondo del suo genere che si propone di formare ingegneri operanti nel settore agro-industriale, dotati di una visione sistemistica.

Sempre nella giornata di oggi si sono laureati anche 19 ragazzi nel corso Magistrale in Music and Acoustic Engineering, la prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica. 13 di loro hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre gli altri 6 si sono concentrati sull’acustica.

