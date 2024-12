Grande traguardo per la Pro Loco di Grumello che quest’anno ha raggiunto i 45 anni dalla fondazione. I festeggiamenti per questo “traguardo importante e non scontato”, come lo definisce la presidente Loredana Costa, sono in programma domenica 15 nel Salone Conferenze di Cascina Castello in via Roma dalle 16.

Si comincerà con la presentazione del libro “Da Rusalunga al Mulinel, dal Cantòon a la Furnàas… e Brèdi”, una serie di racconti di Giovanni Gandolfi usciti su Agrumello, il periodico dell’Ente.

«Attraverso testi semplici e ricchi di immagini evocative legate alla vita quotidiana ed alle nostre tradizioni- afferma la Presidente – Giovanni ci tratteggia il ritratto della Grumello di qualche tempo fa.

Queste pagine, storie di persone che hanno vissuto e animato la nostra comunità̀, devono essere memoria storica ed al contempo stimolo di iniziativa sociale per la Grumello di oggi e per quella di domani. Ricordare è un dovere, ma soprattutto un segno di vita viva e di continuità̀ in questo mondo che corre nel futuro».

L’evento proseguirà con la consegna di riconoscimenti a alcuni volontari che si sono distinti in questi 45 anni per una presenza significativa e costante all’interno della Pro Loco e a chiusura dei festeggiamenti non mancherà il taglio della torta.

L’ingresso è libero e la Pro Loco, che ha abbellito dal 1 Dicembre via Mazzini con nuove luminarie, molto apprezzate, aspetta tutta la popolazione.

