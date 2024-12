La fascinazione per il mistero, il desiderio, l’emozione: sono i sentimenti che da sempre accompagnano l’attesa di Santa Lucia per i bambini di Cremona. Proprio loro, con una rappresentanza delle scuole primarie Canossa e Sacra Famiglia, sono stati i protagonisti della puntata di ieri 12 dicembre di #Tag, Tempo ai Giovani su CR1.

Bambini e bambini hanno raccontato come si svolge l’attesa nelle loro case e quali desideri ahnno espresso nelle etterine, dai regali più tradizionali come il microscopio ai videogiochi. In studio con Nicoletta Tosato, anche Mago Beru.

