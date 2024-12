Romania, Mutiu “L’Università rafforza comunità e innovazione”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un’Università antica, con oltre 400 anni di storia, ma estremamente moderna nella sua capacità di fare rete con altri atenei e con le imprese. È l’Università Babes-Bolyai di Cluj, in Romania, raccontata dalla vice rettrice Alexandra Mutiu in un’intervista a Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress a Bucarest.“Siamo molto orgogliosi di essere la più grande università in Romania, e quest’anno festeggiamo 443 anni. Il nostro ruolo è di supporto all’innovazione e all’istruzione, ma la mission è anche quella di costruire una comunità più forte attorno ai nostri studenti”, sottolinea la vice rettrice, che spiega l’importanza delle partnership: “Facciamo parte di due consorzi, gestiamo eccellenti relazioni con altre università in Romania. Ma facciamo anche parte del consorzio europeo, l’Utopia Alliance, e della Gilda delle Università Europee ad alta intensità di ricerca”. Una partnership importante per l’ateneo è quella con Confindustria Romania, una relazione “costruita sulla fiducia”, spiega ancora Mutiu.

sat/gsl