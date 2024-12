E’ Tommaso Coppola il nuovo presidente di AEM Spa. Le previsioni della vigilia sono state confermate attraverso i decreti firmati dal sindaco Andrea Virgilio mercoledì e giovedì, rispettivamente per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale dell’azienda strumentale del Comune di Cremona.

Entrano nel Cda, oltre al presidente, quattro membri che rimarranno in carica non oltre tre esercizi: Uliana Garoli, presidente uscente di Fondazione Città di Cremona, già consigliera provinciale nonchè presidente del Consiglio comunale di Cremona a metà anni Novanta; Andrea Guarneri, Francesco Maria Puerari e Rina Daniela Maestrelli. Dunque, quattro rappresentanti della maggioranza di centrosinistra e uno solo della minoranza (Maestrelli, di Fratelli d’Italia), una scelta già comunicata dal sindaco Virgilio alle forze politiche e che ha suscitato molte critiche nell’area di Forza Italia, Lega e Novità a Cremona.

Il Collegio Sindacale vede invece Presidente Paolo Stella Monfredini e membri effettivi Mario Poggio e Ilaria Valeri, i primi due già componenti del Collegio uscente; nel ruolo di membri supplenti sono stati nominati Giovanna Belli Franzini e Matteo Ceni.

Entrambi gli organi saranno presentati durante l’Assemblea che si terrà venerdi 20 Dicembre.

“La scelta operata dal Sindaco tra i dodici candidati per il Consiglio di Amministrazione e le ventuno candidature per il Collegio dei revisori ha tenuto conto dei curricula dei nuovi amministratori e delle loro competenze”, si legge in un comunicato.

“Un augurio di buon lavoro al nuovo CDA di AEM, al suo Presidente e a tutti i nuovi componenti. Li attendono sfide importanti – ha dichiarato il Sindaco Virgilio – a partire dall’obiettivo di coniugare le due missioni principali di questa azienda: da un lato, essere il braccio operativo del Comune; dall’altro, supportare l’ente nelle sue scelte strategiche, con particolare attenzione a temi chiave come mobilità, gestione dei parcheggi e il rilancio di alcuni settori cruciali della città.

Un sentito ringraziamento va al CDA uscente, in particolare alla Presidente Fiorella Lazzari, per l’impegno e la visione dimostrati, e a Massimo Siboni, che ha accompagnato con dedizione lo sviluppo di questa realtà, che rimane e deve continuare a essere un punto di riferimento per i cremonesi”.

