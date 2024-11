Dopo la riapertura della rotatoria di via Trebbia – via Ciria nella giornata di giovedì, ora l’attenzione dei Lavori Pubblici del Comune si sposta su largo Moreni, prossimo intervento in tema di viabilità urbana nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. Un punto strategico all’ingresso sud della città, dove convergono i messi provenienti dal piacentino, l’innesto della tangenziale e dove confluiscono le trafficate vie del Porto, Portinari del Po e viale Po.

Il progetto esecutivo approvato ormai un anno fa prevede di ampliare l’isola centrale portandola a 39 metri di diametro, così da rallentare gli autoveicoli, insieme all’inserimento di nuovi spartitraffico.

Un giudizio di massima positivo viene da FIlippo Bonali, referente tecnico di Fiab Cremona: “La progettazione prevede l’ampliamento di alcune corsie ciclabili e la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali, molto frequentati soprattutto in alcune stagioni. Non solo questo, ma tutta la rotatoria viene ridimensionata facendola diventare una rotatoria vera e propria, rallentando alcune velocità di ingresso, con vantaggio anche per gli automobilisti, con l’auspicio che gli incidenti avvenuti in passato non si ripetano più”.

Resta tuttavia incompleto l’anello ciclabile nella zona più meridionale della rotonda.

Ecco dunque le principali novità che vedranno la luce nei prossimi mesi, nell’ottica di un rafforzamento della sicurezza sia per le auto che per l’utenza debole. Cominciando dall’innesto di viale Po, lato gelateria Santa Giulia, la ciclabile verrà ridisegnata dandole più spazio, con la collocazione dei parcheggi parallelamente alla sede stradale e non più a pettine. L’attraversamento della tangenziale (Via Eridano), teatro di numerosi incidenti, verrà rialzato in modo da renderlo più visibile, mentre sull’altro lato di viale Po – altro punto critico per la scarsa visibilità – la pista ciclabile davanti al Biba Bar verrà allargata.

La creazione di una nuova aiuola spartitraffico in corrispondenza dell’angolo della Sorbetteria obbligherà le auto provenienti dalla rotonda a rallentare per immettersi in via Portinari del Po, contrariamente a quanto avviene oggi, in quello che è praticamente un rettilineo tra rotonda e la stessa via Portinari. Verrà meglio regolamentata anche l’uscita da via del Porto nella rotonda, con una segnaletica che impone il dare la precedenza a chi già si trova sulla rotatoria.

L’uscita della tangenziale su largo Moreni verrà modificata con l’introduzione di un’aiuola spartitraffico per dividere la corsia di svolta a destra, verso il ponte, da quella che si immette sulla rotatoria.

Infine, la ciclopedonale di via del Porto verrà allargata di mezzo metro, diventando così larga tre metri e i parcheggi saranno disposti parallelamente alla corsia di marcia.

Giuliana Biagi

