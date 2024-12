Abbandono di rifiuti, non si fermano le segnalazioni di cittadini. Oltre alle aree più periferiche dove tipicamente vengono scaricati rifiuti di ogni tipo, con la quasi certezza dell’impunità in quanto lontano da occhi indiscreti, da qualche giorno cumuli di sacchi neri, ormai vietati da anni, danno il benvenuto a chi attende l’autobus alla fermata all’inizio di via Massarotti, a due passi dallo snodo di piazza Cadorna, porta d’accesso al centro città.

Due le postazioni scelte da ignoti incivili per abbandonare la propria spazzatura, accanto a cestini per i rifiuti pubblici, uno dei quali di fianco al negozio di alimentari romeni, l’altro sul lato opposto della strada. Le telecamere private non mancano in questa zona, non dovrebbe essere difficile risalire agli autori.

Eppure secondo i dati diffusi da Aprica, la società di A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti, gli abbandoni abusivi di rifiuti nei cestini pubblici sono in calo: nel 2024 è stata notata una diminuzione del 25% nei primi 10 mesi rispetto allo stesso periodo del 2023, da 532 a 395 segnalazioni. Sempre quest’anno sono stati intensificati i controlli che hanno portato all’individuazione di circa 90 trasgressori, per i quali sono state inviate le relative segnalazioni alla Polizia Locale per l’emissione delle sanzioni. L’abbandono di rifiuti costituisce reato.

