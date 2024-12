Sul quinto posto ottenuto dalla provincia di Cremona nella classifica sulla qualità della vita del Sole24Ore, interviene anche il sindaco della città del Violino, Andrea Virgilio. Da parte sua, grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal territorio, frutto anche di una forte sinergia di intenti.

“È un esito importante, che va preso ovviamente positivamente, ma sempre con sobrietà” ha spiegato il primo cittadino. “In questi mesi stiamo ricevendo numerosi riconoscimenti nelle varie classifiche sul benessere e sulla sicurezza sociale; sono tutti segnali che ci fanno da stimolo rispetto ad alcune scelte di policy che questo territorio ha intrapreso. Vanno di certo valutati gli aspetti positivi ma soprattutto quelle che sono le criticità affinché vengano intraprese scelte diverse e e nuove azioni”.

Tra le voci analizzate dal quotidiano economico, in territorio cremonese spicca positivamente l’andamento dell’inflazione, che negli ultimi mesi è cresciuta meno che in altre parti d’Italia; buoni risultati, inoltre per quanto riguarda le politiche rivolte a giovani e anziani.

“Per quanto riguarda il carovita, spesso ci sono diverse critiche legate all’ampliamento delle medie strutture alimentari di vendita” ha proseguito Virgilio. “Tra pro e contro, questo fenomeno ha generato anche una diminuzione dal punto di vista dei prezzi e una maggior concorrenza. Per quanto riguarda invece le politiche sociali, credo sia importante continuare a perseguire sempre quella attenzione alla qualità e al welfare, con un occhio di riguardo rivolto appunto a queste generazioni e alle famiglie”.

Sempre secondo la classifica del Sole24Ore, Cremona è terza in Italia nella categoria riguardante la ricchezza e i consumi, con la provincia che guadagna nove posizioni rispetto allo scorso anno. “La nostra è una città dove, fondamentalmente, si sta bene – ha commento Virgilio – e credo che questo sia un aspetto importante da tenere in considerazione. Bisogna, inoltre, continuare a valorizzare quella connessione tra pubblico e privato, con l’attivazione di un sistema produttivo efficace per valorizzare la vocazione di questa città”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata