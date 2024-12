Ha perso il controllo della propria auto, finendo in un fosso, ma è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: è finito così nei guai un 28enne cremonese, a cui è stata ritirata la patente. I fatti risalgono alla notte del 15 dicembre. L’uomo si trovava all’altezza del Comune di Persico Dosimo, quando ha imboccato male una curva a destra, terminando la propria corsa nel canale irriguo a lato della corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, al fine di evitare ulteriori danni o pericoli per la viabilità, sia Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Al termine degli accertamenti e dei rilievi effettuati, i militari dell’Arma hanno sottoposto il conducente, rimasto illeso, a un controllo alcolemico ed è risultato oltre il limite consentito dalla legge. Il ventottenne è stato quindi denunciato a piede libero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 186 del nuovo Codice della strada, con conseguente ritiro della patente di guida e applicazione delle sanzioni accessorie.

© Riproduzione riservata