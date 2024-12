Dopo una serie di annunci iniziati all’indomani della vittoria del centrosinistra alle elezioni comunali, ieri sera il segretario provinciale del Pd Vittore Soldo ha ufficializzato le sue dimissioni dalla carica, nell’assemblea provinciale convocata da Giancarlo Storti.

“Il Pd è un partito che ha bisogno di essere continuamente rigenerato – ha spiegato Soldo – i tempi e le istanze cambiano velocemente, la politica è uno strumento per dare risposte ai cittadini e per questo era necessario adeguarsi”. pèrima di giungere a questo apputamento, Soldo ha svolto sette incontri sul territorio: “Ho trovato tanti amministratori con il desiderio di fare politica, ma dal giro che ho fatto in provincia sono venute fuori anche le difficoltà che si incontrano in questo periodo storico“.

Sul suo successore, ancora nessuna candidatura ufficiale, ma resta sul tavolo il nome del giovane, ma già con parecchia esperienza politica nazionale, Michele Bellini, unico cremonese presente nella segreteria regionale Dem rinnovata l’anno scorso.

