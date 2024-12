“Mi congedo dal ruolo di segretario con l’immagine e le parole di tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni e di tutti i militanti, gli iscritti ed i dirigenti che mi hanno seguito in questi incontri di confronto reciproco tra i territori e la segreteria provinciale”: queste le parole di Vittore Soldo nell’annunciare ufficialmente, lunedì sera, le proprie dimissioni dalla segreteria Partito Democratico, durante una commossa assemblea provinciale.

“Presenza e parole che mi hanno lusingato e mi hanno reso ancora più consapevole della tanta strada fatta insieme e della bellezza della comunità politica del Partito Democratico cremonese per cui non smetterò mai di esserci o di portare il mio contributo, da dirigente, da militante o anche solo da volontario, perché la politica la si può fare anche senza un ruolo, come ho detto in tutti gli incontri svolti” ha evidenziato.

“Adesso serve rilanciare l’azione politica del principale partito di alternativa a destre inefficaci rispetto ai temi che stiamo affrontando: transizione tecnologica, crisi climatica e demografica. Senza un Pd ben organizzato e forte, in qualsiasi ruolo, dall’opposizione o da ruolo di governo,

L’Italia, difficilmente potrà attraversare i prossimi anni, riuscendo a tenere insieme la società italiana e a difendere chi si trova in fragilità o chi vorrebbe crescere e contribuire allo sviluppo al miglioramento della qualità della vita di tutti i suoi cittadini, portando maggiore equità e tenendo fermi i diritti fondamentali per tutti: diritto alla cura, ad un’istruzione di alto livello e il di vivere con dignità e giustizia.

Per questi valori, adesso intaccati ed attaccati da queste destre inconcludenti e inefficaci, il mio contributo ci sarà sempre e sarà sempre al fianco del centrosinistra e del Partito Democratico, dei suoi dirigenti e dei suoi elettori e militanti.

Ringrazio veramente tutti coloro i quali hanno camminato con me. Ringrazio Giancarlo Storti e Gianluca Savoldi, rispettivamente presidenti dell’Assemblea e della Direzione provinciale: mi hanno accompagnato facendo un lavoro veramente importante di tenuta e di sintesi, aiutandomi anche nella scelta del percorso con il quale ho inteso chiudere la mia esperienza da segretario. Inoltre un sentito ringraziamento a Roberto Busè ,presidente della Commissione di Garanzia, che, assieme ad altri, ha studiato e definito le regole che permetteranno di eleggere il nuovo segretario nel rispetto degli statuti e regolamenti del partito democratico” ha concluso Soldo.

Le dimissioni, come precedentemente comunicato, sono state formalizzate dopo ben sette incontri sul territorio che hanno coinvolto circa 160 iscritti al PD. Tali riunioni, iniziate lo scorso sette novembre e terminati il quattro Dicembre si sono svolti nei circondari: Casalasco, Terre di Mezzo, Cremonese, Cremasco e Cremona Città a cui si sono aggiunti i confronti con le Donne Dem ed I Giovani Democratici.

Tutti gli incontri si sono tenuti con lo stesso format: relazione di Vittore Soldo ed intervento del responsabile del circondario o della struttura. E’ giusto sottolineare il clima sereno e l’apprezzamento sull’iniziativa ed il generale ringraziamento a Vittore Soldo per il suo lavoro di questi anni. In tutti gli incontri gli applausi hanno accompagnato la relazione del segretario. Un percorso utile quindi che ha aperto un dibattito su alcuni temi importanti che saranno sicuramente attenzionati dal nuovo/a segretario/a e dal gruppo dirigente della Federazione.

Il dibattito ha mostrato la volontà di rilanciare un percorso (dopo la riconferma del governo di Crema di Cremona e di molti piccoli comuni con sindaci del PD e l’inaspettata vittoria del centro sinistra alla Provincia di Cremona) che consentirà di costruire, a livello provinciale, un PD più forte. L’assemblea è stata poi informata da Gianluca Savoldi ( Presidente Direzione) e da Gian Carlo Storti (Presidente Assemblea ) sull’andamento delle riunioni territoriali e tematiche con l’intendo di pubblicare il materiale raccolto per mettendolo a disposizione di tutti gli iscritti. Roberto Busè ha poi illustrato il percorso statutario che porterà alla elezione del nuovo segretario. Sarà la direzione provinciale, convocata dopo l’Epifania, a definire, come da statuto modalità e date. L’assemblea provinciale, che eleggerà con voto segreto il nuovo segretario è prevista, in linea di massima, entro la fine di gennaio 2025.

© Riproduzione riservata