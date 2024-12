Sarà come ogni anno la Cattedrale di Cremona il cuore delle celebrazioni presiedute dal vescovo Antonio Napolioni in occasione del Natale e anche nel contesto dell’inizio del Giubileo 2025.

Le liturgie di Natale si apriranno martedì 24 dicembre, a mezzanotte, con la Messa della Notte di Natale; mentre la mattina di mercoledì 25 dicembre, alle 11, monsignor Napolioni presiederà il solenne Pontificale del Giorno di Natale. Entrambe le celebrazioni potranno essere seguite in diretta tv su CR1 (canale 19) e in streaming attraverso il sito internet www.diocesidicremona.it e i canali social ufficiali della Diocesi di Cremona (facebook e youtube). Le Messe saranno animate con il canto dal Coro della Cattedrale diretto dal maestro don Graziano Ghisolfi e all’organo dai maestri Fausto Caporali e Marco Ruggeri. Il servizio liturgico, coordinato dal cerimoniere vescovile don Matteo Bottesini, sarà garantito dagli studenti di Teologia del Seminario di Cremona.

Il giorno di Natale, come ormai consuetudine, il vescovo Antonio Napolioni inizierà la giornata celebrando l’Eucaristia per i detenuti della casa circondariale di Cremona. Nel pomeriggio del 25 dicembre, invece, sarà al Santuario di Caravaggio, dove alle 16 presiederà la Messa in basilica.

La mattina di martedì 26 dicembre, nella festa di santo Stefano, come tradizione il Vescovo farà visita alla comunità claustrale di Soresina presso il Monastero della Visitazione, dove alle 8 presiederà l’Eucaristia.

Ulteriore appuntamento nel pomeriggio del 29 dicembre per l’inizio diocesano del Giubileo: alle 17 l’appuntamento è nella chiesa di Sant’Agostino, da dove partirà il pellegrinaggio verso la Cattedrale dove si svolgerà la celebrazione eucaristica. L’intero evento potrà essere seguito in tv e sul web.

Nel pomeriggio di domenica 31 dicembre alle 18 sempre nella chiesa di Sant’Agostino, a Cremona, il vescovo celebrerà la Messa di ringraziamento per l’anno trascorso, caratterizzata dal canto del Te Deum.

All’indomani, alle 11 a San Sigismondo e alle 18 in Cattedrale monsignor Napolioni presiederà la Messa nella solennità di Maria Madre di Dio e 58ª Giornata mondiale della pace. Il 1° gennaio la celebrazione delle 11 in Cattedrale sarà trasmessa in diretta tv e web.

Sabato 6 gennaio, nella solennità dell’Epifania il vescovo presiederà l’Eucaristia alle 11 in Cattedrale (diretta tv e web): sarà una vera Festa dei popoli con la partecipazione delle diverse comunità cattoliche con fedeli di origine straniera che animeranno la Messa, in più lingue, con i canti delle varie tradizioni.

Alle 17, infine, monsignor Napolioni presiederà i Secondi Vespri dell’Epifania nella chiesa di San Sigismondo, a Cremona, nel ricordo anche dei 17 anni dalla posa della clausura sul monastero domenicano.

