Open Day al Ghisleri di Cremona dedicato alla nuova sperimentazione del 4+2 che dovrebbe anticipare la riforma degli istituti tecnici del Ministero con l’allineamento all’Europa. Un percorso di studi che porterà la possibilità di conseguire un diploma a tutti gli effetti in quattro anni, spendibile sia per entrare nel mondo del lavoro sia per accedere all’università, che prevede uno sbocco nell’ITS, un corso di formazione tecnica superiore della durata di due anni. L’obiettivo è formare i nuovi tecnologi, i middle manager richiestissimi dalle aziende.

“Noi come Ghisleri abbiamo accolto con grande entusiasmo questa possibilità – racconta la vice preside Gloria Grazioli – è un corso molto specialistico rivolto a studenti molto motivati, perché sarà impegnativo, non è uno sconto di pena, anzi, in quattro anni dovranno studiare tutto quello che gli altri studenti studiano in cinque anni. Ci crediamo molto, è un corso di eccellenza che dovrebbe portare ad un’occupabilità praticamente vicina al 100%”.

Entusiasmo condiviso anche dalla dirigente Lorenza Badini: “Lo scopo del nostro percorso 4+2 è non fare fuggire ragazzi e ragazze dal nostro territorio, cioè, identificare la figura che manca, che è una figura di middle management, che abbia a che fare con i dati big data e con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno di varie professionalità, quindi quello che viene chiamato un data scientist. Lavoreremo con l’ITS di Crema e Cremona e lavoreremo con delle aziende che sono sul nostro territorio.

Lo scopo è proprio quello di far emergere delle professionalità importanti, ma che possano essere utili alle aziende del nostro territorio. Questa è una sfida che è stata raccolta già molto bene da tutte le industrie con le quali ci siamo interfacciati e dall’ITS di Crema e Cremona”.

All’incontro era presente anche Giuseppe Bonavita, referente del Provveditorato per la Riforma degli Istituti tecnici: “non è una riduzione da cinque anni a quattro anni, ma è semplicemente un ripensare la didattica in modo più laboratoriale, in modo tale che si possa raggiungere il mondo del lavoro con delle competenze specifiche”.

Nicoletta Tosato

