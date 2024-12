Nel primo pomeriggio di ieri, la sala operativa della Questura ha ricevuto una chiamata nel corso della quale un addetto alla sicurezza del supermercato Italmark riferiva che stava inseguendo due uomini che avevano rubato della merce nel supermercato.

L’addetto alla sicurezza, che poco prima si trovava all’interno del supermercato nei pressi della barra adibita al solo ingresso, ha visto arrivare due uomini: il primo è rimasto all’esterno, il secondo invece è entrato ed ha raggiunto la corsia degli alcolici dove ha prelevato delle bottiglie, nascondendole dentro la borsa a tracolla.

L’uomo si è poi avvicinato all’uscita, facendo cenno al complice rimasto fuori di attivare l’apertura della barra in modo da poter uscire dal supermercato senza effettuare il pagamento della merce prelevata. A quel punto l’addetto alla vigilanza ha chiesto spiegazioni ai due uomini che per tutta risposta lo hanno strattonato per poi darsi alla fuga.

Il vigilante ha allertato immediatamente la sala operativa della Questura che a sua volta ha inviato sul posto le pattuglie della squadra volante. Gli operatori hanno rintracciato subito i fuggitivi, anche grazie alla dettagliata descrizione del vigilante. I due sono stati condotti in Questura e dichiarati in arresto e oggi sono stati processati per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura dell’obbligo di firma presso il Commissariato di Crema. La refurtiva è stata restituita.

© Riproduzione riservata