Il Consiglio di Regione Lombardia si accinge ad approvare il bilancio 2025, unitamente alla pianificazione e programmazione finanziaria del prossimo triennio.

Il bilancio che arriva in Aula prevede entrate di circa 34 miliardi per il 2025, con 23 miliardi destinati alla sanità oltre a 2,7 miliardi gestiti autonomamente, risorse che la Regione decide di allocare ed investire per interventi che possono essere investimenti o prestazioni extra Lea (ossia i livelli essenziali di assistenza ). Viene istituito un fondo di 140,7 milioni per contribuire alla finanza pubblica secondo la nuova governance UE, mentre aumentano i fondi statali per la sanità.

La Legge di stabilità rifinanzia leggi regionali per 2,1 miliardi, destina fondi per infrastrutture come la metropolitana Milano-Monza e sostiene istituzioni scientifiche e culturali.

“Pur in presenza di un contesto generale sia nazionale che internazionale di crisi, col mantenimento del Patto di Stabilità questa manovra mantiene l’equilibrio di bilancio come punto cardine della propria finanza pubblica, invarianza della pressione fiscale e mantenimento di tutte le agevolazioni fiscali in essere”, dichiara il consigliere regionale FDI Marcello Ventura.

“Un altro aspetto decisivo è la conferma dei finanziamenti alle politiche di spesa regionali: è stato infatti scongiurato il taglio del 14,7% delle risorse alle direzioni, un risultato di eccezionale valore che dimostra la capacità di Regione Lombardia di programmare con efficacia l’utilizzo delle risorse disponibili”.

“Nel contesto di un bilancio caratterizzato da grande prudenza e responsabilità c’é stato uno sforzo supplementare in due ambiti: 100 milioni che potranno essere raddoppiati per strutture sanitarie pubbliche e 20 milioni ulteriori sul fondo per la non autosufficienza del 2025, con un impegno economico che raggiunge 62 milioni di euro: un unicum a livello nazionale, che garantisce la continuità della misura B1, scongiurando l’esclusione delle persone in liste attesa.

“L’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 rappresenta un ulteriore passo verso una gestione responsabile, ed efficiente della nostra Regione. Fratelli d’Italia esprime piena soddisfazione per un documento finanziario che conferma la Lombardia come modello di solidità e capacità amministrativa, anche in vista dell’ormai imminente conto alla rovescia verso le Olimpiadi Invernali 2026, che metteranno ancora una volta Milano e la nostra Regione alla luce dell’attenzione mondiale”.

“Una particolare attenzione è stata dedicata alla salute dei cittadini, con una quota rilevante del bilancio – ben 23 miliardi – destinata alla gestione della sanità. Questi fondi, potenziati anche da un incremento dei trasferimenti statali, consentiranno di migliorare l’offerta sanitaria, rafforzare le infrastrutture ospedaliere e sostenere l’innovazione tecnologica nel settore. Si continuerà inoltre a lavorare indefessamente per affrontare la problematica delle lunghe liste di attesa”.

I Servizi e interventi sociali a favore dei minori, anziani e fragilità erogati attraverso il fondo sociale regionale sono stati finanziati con 61,6 milioni per ciascun anno del triennio; azioni a favore delle persone con disabilità/non autosufficienza (101 milioni di euro nel triennio); fondi per l’inclusione scolastica e non solo (12 milioni ai disabili sensoriali per ciascun anno del triennio) assieme a molte altre azioni di tenore analogo.

“A fronte del grande lavoro svolto – commenta Ventura – presentiamo in Consiglio Regionale una legge di bilancio responsabile, equilibrata, attenta al bene comune della Lombardia e dei suoi cittadini. Il rigore finanziario è da leggersi come un atto di grande responsabilità, compiuto guardando alle difficolta del presente e alle prospettive per il futuro, un documento organico e capace di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei territori, compresa la provincia di Cremona.

“Il quadro economico complessivo non ci ha impedito di farci carico dei bisogni delle nostre famiglie e delle nostre imprese, mantenendo inalterata una doverosa attenzione a chi si trova in uno stato di maggiore difficolta. Ricordiamo infine che ogni euro finanziato da Regione tramite Finlombarda ha generato risorse per oltre 11 volte: la dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che dinamismo e forza economica sono i punti qualificanti della Lombardia e del suo Governo regionale”.

