La Cremonese e lo sponsor tecnico Acerbis celebrano il Natale presentando la nuova Christmas Shirt 2024-2025, che sarà indossata domenica 22 dicembre nel Christmas Match contro la Sampdoria e poi venduta con scopi benefici.

Anche nel 2024 il Natale si tinge di grigiorosso. Come è ormai tradizione dalla stagione 2016-2017, nella partita casalinga a ridosso del 25 dicembre i grigiorossi scenderanno in campo con una maglia special edition che permetterà di aiutare concretamente le associazioni del territorio cremonese. Quest’anno parte del ricavato della vendita delle maglie preparate sarà devoluto alla Fondazione “Occhi Azzurri”, impegnata attivamente nella ricerca su patologie complesse come quelle legate ai disturbi del neurosviluppo e alle malattie genetiche rare.

Realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico Acerbis, la Christmas Shirt è caratterizzata da un pattern a tema natalizio sia sulla divisa dei giocatori di movimento (composta da fasce grigie e rosse orizzontali) sia su quella da portiere (di colore verde).

© Riproduzione riservata