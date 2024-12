Sabato 21 dicembre alle 16 in sala Zanoni a Cremona prende il via la campagna “ Liberi dal Nucleare”, che si svilupperà sul territorio nei prossimi mesi per dire No alle centrali nucleari anche di piccola taglia e Sì ad un programma di più forte impulso alle energie rinnovabili alternative sia al nucleare che alle fonti fossili.

Ospiti dell’incontro aperto a tutti, esperti quali Mario Agostinelli e in collegamento Gianni Silvestrini, direttore scientifico di “QualEnergia”. A disposizione anche un video di Nicola Armaroli del CNR nazionale.

L’iniziativa è promossa dagli Stati generali Clima Ambiente Salute di Cremona in collaborazione con Rete Ambiente Lombardia il cui portavoce, don Lorenzo Maggioni , docente all’Università Cattolica di Milano, sarà presente all’incontro.

