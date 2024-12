Pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per un 34enne accusato di aver maltrattato i suoi genitori dal 2019. Per l’imputato , rinchiuso in carcere, il pm onorario aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. La querela dei genitori risale al giugno del 2023. Il 34enne, tossicodipendente, rimasto senza lavoro, era tornato a vivere dai suoi.

Secondo l’accusa, li avrebbe “pressati con insistenti richieste di soldi per comperarsi la droga” e davanti al loro rifiuto lui li avrebbe insultati. “Siete genitori di m… siete falliti, siete dei barboni’”. L’avvocato difensore, nella sua arringa, ha sottolineato il fatto che il suo assistito “non ha mai usato violenza fisica sui genitori”, ricordando che “la mamma aveva raccontato che non avevano paura per loro stessi, ma erano preoccupati per il figlio che stava prendendo una brutta piega”.

S.P.

© Riproduzione riservata