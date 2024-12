Red Bull, Lawson pilota ufficiale per Mondiale 2025

(Adnkronos) – Liam Lawson sarà il secondo pilota ufficiale della Red Bull nel Mondiale 2025 di Formula 1. La scuderia ha annunciato che il 22enne pilota neozelandese sostituirà il messicano Sergio Perez e affiancherà l’olandese Max Verstappen, campione del mondo nel 2024. Lawson non è un esordiente assoluto in Formula 1. Nelle ultime 2 stagioni, ha disputato alcune gare al volante della Alpine. Nel campionato appena concluso, ha collezionato due noni posti come miglior piazzamento.

“Essere annunciato come pilota Oracle Red Bull Racing è il sogno di una vita per me, è qualcosa che ho desiderato e per cui ho lavorato fin da quando avevo otto anni. È stato un viaggio incredibile finora” le prime parole del pilota dopo l’annuncio. “Voglio ringraziare di cuore tutto il team di VCARB per il loro supporto – ha continuato il neozelandese -. Le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione a questo prossimo passo. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua esperienza. Non vedo l’ora di iniziare”