Allerta meteo per forti raffiche di vento, anche di burrasca: l’allerta è stata emessa dalla protezione civile nazionale, secondo cui anche la Lombardia, insieme ad altre regioni, sarà interessata dalla depressione provocata da una saccatura di origine nord-atlantica, che sta portando una quadro meteorologico diverso a seconda delle zone d’Italia. Nella nostra regione, dunque, il rischio è di burrasca, così come Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Ma se per il centro-sud la perturbazione porta forte maltempo, nel nostro territorio il vento forte ha riportato il sole, spazzando via la nebbia. Le condizioni stabili, secondo il meteo di Arpa Lombardia, dovrebbero proseguire fino a domenica mattina, quindi dal pomeriggio l’arrivo di una saccatura in approfondimento da nord porterà un lieve peggioramento fino alle prime ore della mattinata di lunedì.

Il vento, a carattere di foehn, porterà inoltre a un rialzo della temperatura massima, almeno in questi giorni, Natale compreso, mentre nella notte la colonnina di mercurio potrebbe scendere sotto zero.

