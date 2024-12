Un cremonese di 76 anni è a processo con l’accusa di circonvenzione di incapace. Per la procura, avrebbe abusato del rapporto fiduciario costruito negli anni con Giuliana, 91 anni, conosciuta tramite una parente di lei, e del suo stato di infermità mentale, inducendola a compiere, a sua insaputa, plurime operazioni bancarie: in particolare l’avrebbe accompagnata personalmente in banca, facendole firmare di volta in volta le varie causali, ottenendo somme in contanti per 5.000 euro.

Inoltre le avrebbe fatto attivare la carta di credito emessa dalla Bpm di Cremona di cui si sarebbe impossessato insieme al codice Pin, potendo così effettuare alcuni prelievi di importi diversi, da 500 a 1.500 euro, che avrebbe versato sul proprio conto corrente. L’imputato avrebbe anche indotto l’anziana a versare una somma di 30.000 euro al nipote a titolo di regalo. I fatti contestati si sarebbero svolti dal primo luglio al sei settembre 2021.

L’uomo, assistito dall’avvocato Cesare Grazioli, si difenderà il prossimo 11 aprile. Il 76enne ha già respinto tutte le accuse, sostenendo di aver avuto un ottimo rapporto con l’anziana, che aveva anche problemi di deambulazione, e che spesso lo chiamava, chiedendogli una mano per farle la spesa o per portarla a fare delle visite. “Io le ho solo fatto del bene”, ha detto. La donna è morta lo scorso agosto nella Rsa di Sesto Cremonese.

Sara Pizzorni

