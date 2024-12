Si è svolta martedì 17 dicembre, nella prestigiosa cornice del Relais Convento di Persico Dosimo, la tradizionale conviviale natalizia del Lions club Cremona europea. In continuità con il Service dello scorso anno devoluto a favore della prevenzione oncologica femminile, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per sostenere il progetto “LILT for Men – Campagna nastro blu”, dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce ogni anno. Ospiti d’onore della serata la Presidente all’Associazione Provinciale LILT Cremona APS dr.ssa Carla Fiorentino accompagnata dal Consigliere dr. Nello Vicidomini.

Grazie al contributo devoluto dal Lions club Cremona europea all’Associazione Provinciale LILT Cremona APS sarà possibile, per gli uomini di età ai 45 anni, effettuare visite urologiche e accertamenti mirati di natura preventiva.

Le statistiche dimostrano infatti che le persone di sesso maschile tendono a trascurare il proprio stato di salute, ritardando i controlli preventivi che potrebbero facilitare la diagnosi precoce di molte patologie oncologiche. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 37.000 casi di tumore alla prostata ma non tutti sanno che il tumore alla prostata nel primo stadio è spesso asintomatico, che il rischio è 2-3 volte maggiore per chi ha un familiare di primo grado con la stessa malattia, che una dieta ricca di grassi e l’obesità comportano un incremento dell’incidenza di questo tumore maschile.

La dr.ssa Fiorentino, ringraziando tutti i Soci del Lions club Cremona europea, ha spiegato ai presenti che la diagnosi di tumore prostatico si basa fondamentalmente su due cardini: la visita urologica e il dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico) effettuato attraverso un prelievo di sangue. Le raccomandazioni preventive riguardano anche uno stile di vita salutare: praticare una regolare attività fisica, scegliere un’alimentazione equilibrata, povera di grassi e ricca di verdura e frutta, contrastare il sovrappeso e l’obesità riducono sensibilmente il rischio di contrarre questa malattia.

Durante la serata il Presidente Emanuele Fazzi ha dichiarato: “Il Lions club Cremona europea, attraverso questo importante Service orientato alla prevenzione, intende supportare LILT Cremona e più in generale la cultura della prevenzione che non deve essere vissuta come un atto “occasionale” ma un impegno costante. Anche grazie al nostro Club gli uomini di età superiore ai 45 anni – che non abbiano mai effettuato visite analoghe e che non siano già affetti da questa patologia – potranno prenotare una visita urologica di prevenzione contattando direttamente LILT Cremona”.

La serata è stata allietata dall’ingresso del nuovo Socio Federico Negrini, Direttore del Dipartimento Medico della Casa di Cura San Camillo di Cremona, professionista di grande esperienza che ha accolto il Codice dell’Etica lionistica.

