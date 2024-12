In merito alle dichiarazioni rilasciate dal coordinatore di Forza Italia Luca Ghidini e dal Consigliere Comunale Saverio Simi con Gino Ruggeri e Sergio Ravelli, rispetto alla causa civile avviata dal Ministero dell’ambiente nei confronti di Tamoil per il risarcimento del danno ambientale cagionato dalla Raffineria, l’assessore all’ambiente del Comune di Cremona Simona Pasquali precisa quanto segue: “Il Comune di Cremona non ha ricevuto alcuna comunicazione formale in merito alla causa e a maggior ragione non possiede né potrebbe essere in possesso dei relativi documenti. In particolare, il Comune di Cremona non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero dell’ambiente, né, quindi, si sottolinea, ha ricevuto dal Ministero o dal Tribunale gli atti giudiziari e i documenti prodotti in causa dalle parti”.

“Pur avendo avuto conoscenza solo informale della pendenza della causa – prosegue l’assessore Pasquali -, il Comune di Cremona si è attivato, per il tramite dell’Avvocato Alessio Romanelli, che sta approfondendo lo studio della questione sotto ogni aspetto giuridico e processuale. Non si tratta di silenziare, ma di studiare e approfondire per poter giungere alla migliore deliberazione nell’interesse della comunità. Per quanto riguarda il risarcimento di 2,4 milioni di Euro, ne ho parlato proprio nel mio intervento nel Consiglio Comunale del 19 dicembre ricordando che sono fondi vincolati all’interno del bilancio dell’Ente, e spiegando che il risarcimento è vincolato a interventi di riqualificazione ambientale e che sono in corso processi per stabilire il metodo di condivisione ma il Consigliere Simi in quel momento non era in aula”.

L’assessore Pasquali conclude: “Ribadisco inoltre, nel caso qualcuno se lo chiedesse di nuovo, che l’Osservatorio Tamoil è in corso di definizione. Dopo l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera di avvio della costituzione dell’osservatorio, avvenuta il 30 ottobre 2024, siamo in attesa della nomina dei componenti da parte dei soggetti membri. Una volta ricevuti tutti i nominativi la costituzione ufficiale avverrà con decreto del Sindaco. La prima convocazione è prevista a fine gennaio 2025”.

