700 mila euro per dare nuova vita a uno dei simboli più rappresentativi della città.

A tanto ammontano i costi dei lavori di restauro della Torre Isso di Castelleone, voluti dall’amministrazione guidata dal sindaco Federico Marchesi e posti in essere anche grazie al finanziamento da parte del Ministero dei Beni Culturali e della Fondazione Cariplo.

Meglio nota come Torrazzo o del Leone, con i suoi 47 metri di altezza la torre fortificata è un vero e proprio punto di riferimento per molti castelleonesi, emblema della storia medievale del comune.

Ora, dopo l’autorizzazione già ottenuta dalla Sovrintendenza, si può procedere con il progetto esecutivo e la gara d’appalto, con inizio dei lavori previsto per l’estate 2025.

“Una bellissima notizia che arriva proprio prima di Natale – ha commentato il sindaco – l’intervento verrà finanziato con un contributo della Fondazione Cariplo di 340 mila euro, che si aggiunge al finanziamento già ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali di circa 250 mila euro e agli altri fondi messi a disposizione dal comune. Questo ci permette di finanziare integralmente, con circa 700 mila euro, il recupero del Torrazzo”.

“L’intervento consiste in un primo consolidamento dei nove solai esistenti – ha spiegato il responsabile dei lavori pubblici del Comune di Castelleone, Marcello Gazzoni – sono in legno e hanno bisogno di un rinforzo; inoltre verrà realizzata una nuova scala, che permetterà l’accesso a tutti i piani fino all’uscita sulla terrazza esterna“.

I lavori di riqualificazione, salvo ritardi, dovrebbero durare circa un anno. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha già nel cassetto un progetto ambizioso per rilanciare anche l’aspetto turistico del monumento.

“Questo è il simbolo di Castelleone, a cui i castelleonesi sono molto affezionati – ha aggiunto Marchesi – e riuscire ad arrivare in cima al Torrazzo è un po’ il sogno di tutti. L’idea è quella di trasformare la Torre in un vero e proprio ‘museo verticale’: verrà realizzato consolidando l’esistente, dando la possibilità ad ogni piano di ospitare sia una mostra storica sia, eventualmente, delle mostre temporanee“.

