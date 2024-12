Venerdì pomeriggio la piazzetta antistante la Chiesa di Santa Lucia a Cremona è tornata “a vivere” e a illuminarsi con un evento dopo molto tempo. Un evento legato naturalmente alla Chiesa (presente anche Don Bandirali) ma anche a Rossella Galletti che sta portando avanti proprio sulla chiesa un progetto con i bambini. E sono stati proprio loro, più precisamente quelli della scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, a essere protagonisti di un momento di riflessione e preghiera e canti, coordinati dai maestri, dalla direttrice della scuola Suor Liduina e dalla maestra Egidia Moschella della scuola primaria. Una piazza piena di gioia per il Natale, con l’entusiasmo e la spontaneità che solo i bambini sanno dare e trasmettere. Rossella ha letto la storia della “finestra di Teresina”, incantando i presenti e con il prezioso contributo dei bimbi cremonesi che si sono impegnati al massimo per un momento importante per tutta la città.

Federica Bandirali

