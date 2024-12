È morto all’età di 89 anni Ermanno Generali, caposaldo della panificazione cremonese.

Generali, tra i più conosciuti a Cremona, aveva lavorato fino a 80 anni: lascia la moglie Gianna e il figlio Emanuele.

Aveva iniziato in una bottega con il padre Ernesto in via Francesco Soldi, poi si era spostato al Cambonino con la moglie Gianna. Qui sono indelebili i ricordi non solo dei suoi prodotti ma anche della sua gentilezza e della sua generosità.

Vasto il cordoglio in città e oltre, con messaggi di vicinanza alla famiglia Generali, da generazioni dedicata alla panificazione.

La camera ardente sarà allestita lunedì mattina all’Ospedale Maggiore di Cremona. Il funerale verrà celebrato sempre lunedì alle ore 15:00 alla chiesa della Beata Vergine.

